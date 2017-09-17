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Музей Лондона решил приобрести фрагмент 130-тонного сгустка застывшего жира и мусора, который нашли в лондонской канализации, сообщает Associated Press.

По мнению директора музея Шэрон Эмент, такой экспонат вдохновит посетителей экспозиции на решение проблем, стоящих перед растущими мегаполисами, а также поставит перед ними вопрос о том, как мы живем.

Музей надеется стать обладателем поперечного сечения гигантского сгустка жира и мусора. Решение о том, как объект будет выставляться, пока не принято.

Музей Лондона обладает обширной коллекцией предметов, относящихся к истории Лондона от античности до XX века. Его главной достопримечательностью считается карета лорд-мэра Лондона.

Как пишет Associated Press, в старой трубе под лондонским районом Уайтчепел был обнаружен 250-метровый сгусток застывших жира и масла с включениями слипшихся салфеток, подгузников и выброшенных презервативов. Компания Thames Water работает над его ликвидацией.