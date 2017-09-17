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В Амурской области при необычных обстоятельствах ребенку удалось обнаружить в лесу клад с золотыми монеты XIII века. Об этом сообщает Sputnik.

Родители ребенка отправились на пикник, и когда их сын по дороге захотел в туалет, отец снарядил малыша лопаткой и отправил по нужде в ближайшие лесные заросли.

"Вырой ямку и не забудь закопать, как закончишь", - сказал сыну отец.

Ребенок последовал совету взрослых и выкопал достаточно глубокую яму, в которой увидел кусок ткани с золотыми монетами. Он позвал родителей, которые поняли, что малыш обнаружил клад, и обратились к специалистам.

Работники музея исторических ценностей уточнили, что найденные монеты датированы XIII веком.

За то, что семья передала клад государству, ребенку вручили грамоту и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.