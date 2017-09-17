В Амурской области ребенок нашел клад с золотыми монетами (+ОПРОС)
В Амурской области при необычных обстоятельствах ребенку удалось обнаружить в лесу клад с золотыми монеты XIII века. Об этом сообщает Sputnik.
Родители ребенка отправились на пикник, и когда их сын по дороге захотел в туалет, отец снарядил малыша лопаткой и отправил по нужде в ближайшие лесные заросли.
"Вырой ямку и не забудь закопать, как закончишь", - сказал сыну отец.
Ребенок последовал совету взрослых и выкопал достаточно глубокую яму, в которой увидел кусок ткани с золотыми монетами. Он позвал родителей, которые поняли, что малыш обнаружил клад, и обратились к специалистам.
Работники музея исторических ценностей уточнили, что найденные монеты датированы XIII веком.
За то, что семья передала клад государству, ребенку вручили грамоту и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.