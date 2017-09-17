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В одном из контактных зоопарков Уфы крепко сдружились два совершенно разных животных - дикобраз и коза, рассказывает Sputnik.

Дикобраз Сеня и коза Стрелка из контактного зоопарка в Уфе прониклись друг к другу нежными чувствами, и теперь эта странная парочка практически живет вместе, их разделяет всего лишь невысокий заборчик. Животные вместе едят и то и дело норовят лизнуть один другого, отмечает Sputnik.

Стрелку работники зоопарка пока что в загон к дикобразу не пускают, опасаясь, видимо, что она может нечаянно раздавить или ударить копытом возлюбленного.

Сотрудники зоопарка отмечают, что такая странная любовь в зверином семействе случается уже не первый раз. Например, местная ворона прониклась чувствами к электрику, и теперь, только завидев мужчину, сразу летит к нему и не отходит ни на шаг. А по вороне, в свою очередь, страдает павлин, но поскольку сердце плутовки занято, поклоннику еще долго придется ждать ответных чувств.

Фото: Twitter