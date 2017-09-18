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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", — цитирует Захарову РИА Новости.

Переговоры продлились около 45 минут.

Источник:russian.rt.com