Стали известны темы, которые обсудили Лавров и Тиллерсон
В мире | 18 сентября 2017 года, 07:47
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских соглашений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", — цитирует Захарову РИА Новости.
Переговоры продлились около 45 минут.
Источник:russian.rt.com