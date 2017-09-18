Отменившая концерт Lady Gaga призналась, что тяжело больна
В мире | 18 сентября 2017 года, 08:31
Американская певица Lady Gaga отменила пятничное выступление на бразильском фестивале Rock in Rio из-за резкого ухудшения самочувствия.
Звезда была экстренно госпитализирована с серьезными болями. Их характер не уточняется. В настоящий момент артистка находится в больнице под присмотром врачей.
"У Lady Gaga сильные боли, из-за которых она не может выйти на сцену. К сожалению, выступление на фестивале в Рио-де-Жанейро" придется отменить", — такой пост появился на странице Twitter звезды.
В одном из своих недавних постов в Twitter певица призналась, что страдает от фибромиалгии, хронического заболевания, которое выражается в постоянных болях во всем теле.
14 сентября 2017 г.
Источник: vesti.ru