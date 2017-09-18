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Американская певица Lady Gaga отменила пятничное выступление на бразильском фестивале Rock in Rio из-за резкого ухудшения самочувствия.

Звезда была экстренно госпитализирована с серьезными болями. Их характер не уточняется. В настоящий момент артистка находится в больнице под присмотром врачей.

"У Lady Gaga сильные боли, из-за которых она не может выйти на сцену. К сожалению, выступление на фестивале в Рио-де-Жанейро" придется отменить", — такой пост появился на странице Twitter звезды.

В одном из своих недавних постов в Twitter певица призналась, что страдает от фибромиалгии, хронического заболевания, которое выражается в постоянных болях во всем теле.

Источник: vesti.ru