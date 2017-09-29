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Американское Центральное разведывательное управление объявило в Twitter о наборе сотрудников со знанием русского языка.

«Говорите по-русски? Вы гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — говорится в тексте сообщения.

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw — CIA (@CIA) September 29, 2017

К сообщению также прикреплено изображение с текстом на русском языке: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что весь мир ждет налаживания сотрудничества России и США.