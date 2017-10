В мире |

Американское Центральное разведывательное управление объявило в Twitter о наборе сотрудников со знанием русского языка.

«Говорите по-русски? Вы гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — говорится в тексте сообщения.

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw