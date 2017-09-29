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ЦРУ набирает сотрудников со знанием русского языка (3)

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В мире | 29 сентября 2017 года, 22:14

Американское Центральное разведывательное управление объявило в Twitter о наборе сотрудников со знанием русского языка.

«Говорите по-русски? Вы гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — говорится в тексте сообщения.

К сообщению также прикреплено изображение с текстом на русском языке: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что весь мир ждет налаживания сотрудничества России и США.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
сэм1 день назад
Ух ты!!! Знанием русского языка,Россию и россиян не поймешь!!! Не напрянайтесь! В 90- х попытались,народ вас на дух не переносит!!! Будьте начеку!!!
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Alex1 день назад
Новый цирк наблюдаем.В США 16 мощных силовых структур ,следят-охраняют-разведывают всех и вся !Вот думаю одна контора наберёт "русских",а другие их будут отлавливать,мало ли что !Русский след всюду !
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ЙАЙ1 день назад
У ЦГЯ и ЦРУ разные подходы к набору сотрудников!
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