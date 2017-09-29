ЦРУ набирает сотрудников со знанием русского языка (3)
В мире | 29 сентября 2017 года, 22:14
Американское Центральное разведывательное управление объявило в Twitter о наборе сотрудников со знанием русского языка.
«Говорите по-русски? Вы гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», — говорится в тексте сообщения.
Speak Russian?— CIA (@CIA) September 29, 2017
US citizen with a college degree?
Interest in national security?
Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw
К сообщению также прикреплено изображение с текстом на русском языке: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что весь мир ждет налаживания сотрудничества России и США.
Источник: Газета.ru
Ух ты!!! Знанием русского языка,Россию и россиян не поймешь!!! Не напрянайтесь! В 90- х попытались,народ вас на дух не переносит!!! Будьте начеку!!!
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Новый цирк наблюдаем.В США 16 мощных силовых структур ,следят-охраняют-разведывают всех и вся !Вот думаю одна контора наберёт "русских",а другие их будут отлавливать,мало ли что !Русский след всюду !
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У ЦГЯ и ЦРУ разные подходы к набору сотрудников!
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