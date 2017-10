В мире |

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в Каталонии из-за планируемого референдума об отделении региона от Испании началась первая мировая интернет-война. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Ассанжа, это связано с тем, что жители и правительство региона используют сеть для организации референдума о независимости. В ответ «испанские спецслужбы атакуют, замораживают телекоммуникации, занимают здания операторов связи, ведут цензуру сотен сайтов, протоколов передачи данных», указал он.

The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc.