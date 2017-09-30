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Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в Каталонии из-за планируемого референдума об отделении региона от Испании началась первая мировая интернет-война. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Ассанжа, это связано с тем, что жители и правительство региона используют сеть для организации референдума о независимости. В ответ «испанские спецслужбы атакуют, замораживают телекоммуникации, занимают здания операторов связи, ведут цензуру сотен сайтов, протоколов передачи данных», указал он.

The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc. — Julian Assange (@JulianAssange) September 30, 2017

Он также отметил, что «происходящее в Каталонии — крупнейший на Западе конфликт между людьми и властями с момента падения Берлинской стены». Он добавил, что в 2017 году используются современные методы, начиная от VPN, прокси-серверов, «зеркал» и зашифрованных чатов до интернет-слежки, цензуры в сети, а также пропаганды с помощью ботов.

﻿﻿Власти Каталонии планируют провести референдум о независимости 1 октября, однако Мадрид пытается не допустить этого. Позволяющий проводить плебисцит закон парламент Каталонии принял 6 сентября. Ранее местные власти разработали документ, согласно которому о независимости будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить референдум.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Местный парламент 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство депутатов, устанавливала срок в полтора года, в течение которого регион должен получить независимость.