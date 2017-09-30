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США назвали дату начала действия новых санкций против России (6)

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В мире | 30 сентября 2017 года, 11:52

Минфин США выпустил директиву о новых санкциях в отношении российских банков и нефтегазовых компаний. Ограничения вступят в силу 28 ноября, срок их действия не ограничен.

Сам закон о санкциях президент США Дональд Трамп подписал еще в августе.

Документ переводит предыдущие ограничения, введенные президентом страны Бараком Обамой, в разряд закона, а также ограничивает возможность главы государства смягчать или отменять санкции.

Кроме этого ограничения существенно усилены: финансирование попавших под санкции российских банков американскими компаниями сокращено до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 30 дней.

При этом под санкции может попасть любая компания в мире, сотрудничающая с находящейся под ограничениями фирмой из России.

Помимо этого, как напоминает The Hill, к началу октября администрация Трампа должна будет выпустить разъяснение, какие российские компании относятся к секторам обороны и разведки, сотрудничество с которыми будет считаться противозаконным.

Сегодня же стало известно, что президент Трамп назначил главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона курировать санкции против России. Об этом говорится в меморандуме на сайте Белого дома.

Тиллерсон будет отвечать за ограничения, введенные из-за Крыма и Донбасса, а также за санкции, связанные с кибератаками на выборах.

Более ранними ограничениями, введенными, в частности, за распространение коррупции в России, займутся глава Минфина США Стивен Мнучин и руководитель разведки Дэн Коутс.

Новый пакет санкций был принят в августе из-за подозрений во вмешательстве России в выборы президента США.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 6
Давай ещё1 день назад
Путин давно ещё сказал что постарается чтоб санкции длились как можно дольше!
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Alex1 день назад
А чего США не трогает русских ракетчиков ,подумаешь более сотни двигателей РД для запуска спутников? У штатов же великая голова есть - Маск! А чего штаты не трогают русских атомщиков ?Сотни топливных элементов для америкосовских АЭС спокойно плывут в Америку ,а то с ядерными делами америкосы всё ещё в 20м веке ,они в надгрызанные яблоки всё больше вкладывались.Смешные они,голливудские клоуны...
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Гоша1 день назад
Все жду,когда ЫН по ним хлопнет,а то уже видно,что как и лабутены ссыкулявые только в интернете тявкать могут.Не хотят на своей территории грибок ядерный увидеть.
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