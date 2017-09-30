США назвали дату начала действия новых санкций против России (6)
Минфин США выпустил директиву о новых санкциях в отношении российских банков и нефтегазовых компаний. Ограничения вступят в силу 28 ноября, срок их действия не ограничен.
Сам закон о санкциях президент США Дональд Трамп подписал еще в августе.
Документ переводит предыдущие ограничения, введенные президентом страны Бараком Обамой, в разряд закона, а также ограничивает возможность главы государства смягчать или отменять санкции.
Кроме этого ограничения существенно усилены: финансирование попавших под санкции российских банков американскими компаниями сокращено до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 30 дней.
При этом под санкции может попасть любая компания в мире, сотрудничающая с находящейся под ограничениями фирмой из России.
Помимо этого, как напоминает The Hill, к началу октября администрация Трампа должна будет выпустить разъяснение, какие российские компании относятся к секторам обороны и разведки, сотрудничество с которыми будет считаться противозаконным.
Сегодня же стало известно, что президент Трамп назначил главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона курировать санкции против России. Об этом говорится в меморандуме на сайте Белого дома.
Тиллерсон будет отвечать за ограничения, введенные из-за Крыма и Донбасса, а также за санкции, связанные с кибератаками на выборах.
Более ранними ограничениями, введенными, в частности, за распространение коррупции в России, займутся глава Минфина США Стивен Мнучин и руководитель разведки Дэн Коутс.
Новый пакет санкций был принят в августе из-за подозрений во вмешательстве России в выборы президента США.