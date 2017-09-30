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Минфин США выпустил директиву о новых санкциях в отношении российских банков и нефтегазовых компаний. Ограничения вступят в силу 28 ноября, срок их действия не ограничен.

Сам закон о санкциях президент США Дональд Трамп подписал еще в августе.

Документ переводит предыдущие ограничения, введенные президентом страны Бараком Обамой, в разряд закона, а также ограничивает возможность главы государства смягчать или отменять санкции.

Кроме этого ограничения существенно усилены: финансирование попавших под санкции российских банков американскими компаниями сокращено до 14 дней, а нефтегазовых компаний — до 30 дней.

При этом под санкции может попасть любая компания в мире, сотрудничающая с находящейся под ограничениями фирмой из России.

Помимо этого, как напоминает The Hill, к началу октября администрация Трампа должна будет выпустить разъяснение, какие российские компании относятся к секторам обороны и разведки, сотрудничество с которыми будет считаться противозаконным.

Сегодня же стало известно, что президент Трамп назначил главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона курировать санкции против России. Об этом говорится в меморандуме на сайте Белого дома.

Тиллерсон будет отвечать за ограничения, введенные из-за Крыма и Донбасса, а также за санкции, связанные с кибератаками на выборах.

Более ранними ограничениями, введенными, в частности, за распространение коррупции в России, займутся глава Минфина США Стивен Мнучин и руководитель разведки Дэн Коутс.

Новый пакет санкций был принят в августе из-за подозрений во вмешательстве России в выборы президента США.