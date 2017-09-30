В Эстонии начались совместные с НАТО учения Sibul 2017 (4)
В мире | 30 сентября 2017 года, 13:47
В Эстонии стартовали учения военизированной добровольческой организации Kaitseliit Sibul 2017. Об этом сообщает «Интерфакс».
Маневры проходят на центральном полигоне Сил обороны близ города Тапа совместно с боевой группой НАТО.
В пресс-службе организации рассказали, что на учениях будут отрабатываться навыки боевой деятельности в условиях конвенциональной войны. В частности, боевые и тыловые роты Южного округа Kaitseliit будут вести оборонительные бои против наступающих на них пехотных подразделений, поддерживаемых боевой группой НАТО.
Планируется, что учения завершатся 1 октября.
Источник: Газета.ru
Что и главное КТО будет там что то отрабатывать???
Отрабатыватели хреновы...
Кому вы нужны то? Нищета.