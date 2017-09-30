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В Эстонии начались совместные с НАТО учения Sibul 2017 (4)

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В мире | 30 сентября 2017 года, 13:47

В Эстонии стартовали учения военизированной добровольческой организации Kaitseliit Sibul 2017. Об этом сообщает «Интерфакс».

Маневры проходят на центральном полигоне Сил обороны близ города Тапа совместно с боевой группой НАТО.

В пресс-службе организации рассказали, что на учениях будут отрабатываться навыки боевой деятельности в условиях конвенциональной войны. В частности, боевые и тыловые роты Южного округа Kaitseliit будут вести оборонительные бои против наступающих на них пехотных подразделений, поддерживаемых боевой группой НАТО.

Планируется, что учения завершатся 1 октября.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Eliza 1 день назад
Оооляля..., "интересно девки пляшут" !!!, видать Россию решили захватить..., а то как же ??? Если в России учения, то обязательно позарится на нищую Прибалтику, теперь значит...не захватила, какой облом, решили сами "захватить" ...хахаха...
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ы ы ы 1 день назад
А если жахнуть одной большой бомбой, и сделать большое и ровное поле на сотни метров вокруг, и уничноженое всё живое на километры
Что и главное КТО будет там что то отрабатывать???
Отрабатыватели хреновы...
Кому вы нужны то? Нищета.
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Alex21 час назад
Лес после этих вояк будет как в Адажи ?
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