В Москве скончался один из основателей КВН
В мире | 30 сентября 2017 года, 16:58
В Москве на 73 году жизни умер один из основателей «Клуба веселых и находчивых», поэт и писатель Андрей Меньшиков, рассказали его родственники, передает «Интерфакс».
Меньшиков возглавлял команду Московского инженерно-строительного института в 1960-х годах, в 1986 году организовал и руководил возрождением клуба.
Меньгиков также является создателем передач «А ну-ка, девушки!», «Салют, фестиваль!», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята» и «Наша биография».
Источник: ПОЛИТ.РУ