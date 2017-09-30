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В Москве на 73 году жизни умер один из основателей «Клуба веселых и находчивых», поэт и писатель Андрей Меньшиков, рассказали его родственники, передает «Интерфакс».

Меньшиков возглавлял команду Московского инженерно-строительного института в 1960-х годах, в 1986 году организовал и руководил возрождением клуба.

Меньгиков также является создателем передач «А ну-ка, девушки!», «Салют, фестиваль!», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята» и «Наша биография».