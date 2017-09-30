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Специалисты НАСА наблюдали мощное авроральное сияние на Марсе, вызванное выбросом массы из атмосферы Солнца 10 сентября 2017 года.

Свечение, которое оказалось в 25 раз ярче других подобных событий на Красной планете, было зафиксировано американским искусственным спутником MAVEN. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

На Марсе нет магнитосферы, которая способствует возникновению авроры (полярного сияния), подобной земной. Магнитные поля Земли и некоторых других планет, например, Юпитера, направляют поток высокоэнергетических частиц к полюсам, где свечения обычно и возникают. В случае Красной планеты фотоны бомбардируют всю атмосферу, а не только полярные области. В результате верхние слои газовой оболочки Марса начинают излучать свет в ультрафиолетовом спектре.

По словам ученых, вспышка вызвала двукратное усиление потока радиации, падающего на поверхность планеты. Данные, полученные космическими аппаратами, помогут разработать системы безопасности астронавтов, которые в будущем высадятся на Марс.

Мощная вспышка на Солнце произошла 10 сентября. С начала сентября было всего четыре крупных взрыва. Вначале наблюдалась серия из пяти слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв, который оказался крупнейшим за последние 12 лет и одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений. Вторая мощная вспышка, которую отнесли к классу Х, произошла 7 сентября, а третья — на следующий день, 8 сентября.