Папа Римский призвал итальянские города "расширять площади" для беженцев (2)
Папа Римский Франциск призвал мэров итальянских городов удвоить усилия по интеграции беженцев, прибывших в страну, сообщает Associated Press.
Об этом он сказал в ходе встречи с мэрами в Ватикане.
По словам понтифика, он понимает все трудности, с которыми сталкиваются городские власти из-за наплыва беженцев в последние годы.
В связи с этим он призвал к воплощению новой стратегии, которая нацелена на то, чтобы «не позволить оставить прибывших на нашу территорию на обочине», но создавать места, где бы люди могли видеться друг с другом.
«Речь не о возведении высоких башен, но о расширении площадей», — отметил Франциск.
Папа Римский неоднократно выступал за то, чтобы европейские страны были более открытыми к мигрантам и беженцам, поток которых сильно увеличился в последние годы.