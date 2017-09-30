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Папа Римский Франциск призвал мэров итальянских городов удвоить усилия по интеграции беженцев, прибывших в страну, сообщает Associated Press.

Об этом он сказал в ходе встречи с мэрами в Ватикане.

По словам понтифика, он понимает все трудности, с которыми сталкиваются городские власти из-за наплыва беженцев в последние годы.

В связи с этим он призвал к воплощению новой стратегии, которая нацелена на то, чтобы «не позволить оставить прибывших на нашу территорию на обочине», но создавать места, где бы люди могли видеться друг с другом.

«Речь не о возведении высоких башен, но о расширении площадей», — отметил Франциск.

Папа Римский неоднократно выступал за то, чтобы европейские страны были более открытыми к мигрантам и беженцам, поток которых сильно увеличился в последние годы.