У лайнера Airbus A380 авиакомпании Air France разрушилась обшивка двигателя. Инцидент произошел во время полета из парижского аэропорта Руасси — имени Шарля де Голля в Лос-Анджелес. Об этом сообщает портал Airlive.net.

Фотографии разрушенного двигателя в соцсетях опубликовали пассажиры рейса.

Photo of #AF66 engine - taken by colleague Martin Brand - https://t.co/9OCTgY5STx pic.twitter.com/PTkIiJNguG