В Каталонии растет число пострадавших: власти против референдума (ДОПОЛНЕНО) (30)
В Каталонии начался процесс голосования на референдуме о независимости региона, запрещенном центральными властями Испании.
По информации МВД Испании, полиция уже начала изымать бюллетени и урны для голосования, следуя распоряжениям испанских судов.
Несмотря на запрет, избиратели пытаются голосовать, информируют пользователи соцсетей.
#lovedemocracy— Рафкат Халиков (@Khalikov1957) 1 октября 2017 г.
в Каталонии, несмотря на запрет,голосование проводится с помощью подручных средств..#CatalanReferendum#Catalonia pic.twitter.com/R3G0PS3To3
Как сообщают испанские телеканалы, полиция окружила избирательный участок, на котором должен проголосовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Также поступают сообщения о столкновениях полиции с каталонскими активистами возле некоторых участков.
Корреспондент радио Baltkom делится информацией о митинге.
Как сообщает корреспондент радио Baltkom в Барселоне, сегодня в центре города проходит митинг противников референдума, которые скандируют различные лозунги, в частности, "Каталония – это Испания". В городе также очень много нарядов полиции и используются вертолеты.
Также охраняется и полицейский участок в центре Барселоны.
Противники референдума собрались рядом с памятником Х.Колумбу, который находится у бульвара Рамбла.
В социальной сети Twitter пользователи также делятся фотографиями и видео, на которых видно, что происходит в Каталонии.
Vēl plkst.11 nevienā no Latvijas ziņu portāliem nemanu informāciju par Spānijas centrālās varas rīkoto asinsizliešanu Katalonijā. pic.twitter.com/UzgpQDFvQD— Jānis Trallis (@meteozinas) 1 октября 2017 г.
Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations. @FT pic.twitter.com/F09fpak5FI— Michael Stothard (@MStothard) 1 октября 2017 г.
На избирательных участках также происходят беспорядки.
На избирательном участке в Каталонии #Catalonia pic.twitter.com/L5005EpMj4— Насонов Кирилл (@nasonovkirill) 1 октября 2017 г.
В воскресенье утром жители Каталонии начали выстраиваться в очереди у участков для голосования, оборудованных в школах - за несколько часов до официального начала голосования. У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции.
Национальная полиция Испании запрещает людям входить в избирательный участок в Барселоне https://t.co/gMdEbnzrx4 via @MailOnline— Жорж Солома (@ReJSkXWpzwTL72n) 1 октября 2017 г.
Избирательные участки открылись в 9 утра по местному времени (10.00 по латвийскому), но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы "защитить" места для голосования, и многие жители пришли за несколько часов до их открытия. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (21.00 по латвийскому).
Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.
Школа Пау Вила у Триумфальной Арки.
Воскресенье станет "важным днем для демократии", сказал в интервью каталонскому телеканалу TV3 вице-президент правительства Каталонии Ориол Джункерас.
"Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит! Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?", - сказал Джункерас.
В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?" И два варианта ответа: "Да или нет".
Накануне референдума в Барселоне прошла крупная демонстрация противников голосования.
Демонстранты, размахивавшие испанскими государственными флагами и транспарантами "Каталония - это Испания", вышли на центральную площадь Барселоны, где располагаются здания регионального правительства и городской мэрии.
Один из участников демонстрации сжег каталонский флаг, другие попытались сорвать транспарант с надписью "Больше демократии!", висевший на здании мэрии.
Также, как отмечает корреспондент радио Baltkom в Барселоне, вывески с призывом голосовать за независимость Каталонии до проведения референдума были расклеены как в центре Барселоны, так и за ее пределами, в частности, в городе Матаро.
Об обстановке в Испании порталу Mixnews рассказывают очевидцы.
Ирина Лозовская отмечает, что в спальном районе Ноу Баррис в Барселоне все спокойно.
"Если говорить об обстановке сейчас, не в центре Барселоны, то возле уже закрытых школ людей нет, на улицах все спокойно, люди ходят, гуляют, с детьми, сидят в кафе, но, конечно все обсуждают происходящее. Возле одного не закрытого участка очень много людей, большая очередь из желающих проголосовать", - говорит Лозовская.
В свою очередь пользователи соцсети Twitter пишут, что полиция Каталонии отказалась подчиняться испанским властям.
Полиция #Каталонии отказалась подчиняться испанским властям. В петлички вставляют цветы, чтоб не перепутали c фашистами в форме. #Catalonia pic.twitter.com/KHmBH77J6W— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 1 октября 2017 г.
Официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль заявил о 337 пострадавших.
"337 человек пострадали в результате насилия со стороны испанской полиции. Мы просим их (пострадавших) подать жалобу через Моссос (д'Эсквадра)", - говорится в сообщении правительства Каталонии.
Так полиция действует внутри участков:
Man has seizure during police action. This is too sad for words.#CatalanReferedum pic.twitter.com/sOARwdafqT— Gissur Simonarson (@GissiSim) 1 октября 2017 г.
А так — снаружи:
Clashs between police & voters in #Catalonia at least 38 wounded. #CatalanReferedendum pic.twitter.com/t8uzQxe3Ju— Sarwan Barzani (@Sarwan_barzanii) 1 октября 2017 г.
Референдум, который правительство Испании объявило незаконным, разделил каталонцев и поставил Испанию на грань самого серьезного за последние десятилетия конституционного кризиса.
В субботу полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых планировалось открыть избирательные участки. Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.
Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Дополнительные силы полиции размещены на двух кораблях в порту Барселоны.
Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 миллионов человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.
Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.
Свободу Каталонии!