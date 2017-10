В мире |

В Каталонии начался процесс голосования на референдуме о независимости региона, запрещенном центральными властями Испании.

По информации МВД Испании, полиция уже начала изымать бюллетени и урны для голосования, следуя распоряжениям испанских судов.

Несмотря на запрет, избиратели пытаются голосовать, информируют пользователи соцсетей.

Как сообщают испанские телеканалы, полиция окружила избирательный участок, на котором должен проголосовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Также поступают сообщения о столкновениях полиции с каталонскими активистами возле некоторых участков.

Корреспондент радио Baltkom делится информацией о митинге.

Как сообщает корреспондент радио Baltkom в Барселоне, сегодня в центре города проходит митинг противников референдума, которые скандируют различные лозунги, в частности, "Каталония – это Испания". В городе также очень много нарядов полиции и используются вертолеты.

Также охраняется и полицейский участок в центре Барселоны.

Противники референдума собрались рядом с памятником Х.Колумбу, который находится у бульвара Рамбла.

В социальной сети Twitter пользователи также делятся фотографиями и видео, на которых видно, что происходит в Каталонии.

Vēl plkst.11 nevienā no Latvijas ziņu portāliem nemanu informāciju par Spānijas centrālās varas rīkoto asinsizliešanu Katalonijā. pic.twitter.com/UzgpQDFvQD — Jānis Trallis (@meteozinas) 1 октября 2017 г.

Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations. @FT pic.twitter.com/F09fpak5FI — Michael Stothard (@MStothard) 1 октября 2017 г.

На избирательных участках также происходят беспорядки.

В воскресенье утром жители Каталонии начали выстраиваться в очереди у участков для голосования, оборудованных в школах - за несколько часов до официального начала голосования. У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции.

Национальная полиция Испании запрещает людям входить в избирательный участок в Барселоне https://t.co/gMdEbnzrx4 via @MailOnline — Жорж Солома (@ReJSkXWpzwTL72n) 1 октября 2017 г.

Избирательные участки открылись в 9 утра по местному времени (10.00 по латвийскому), но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы "защитить" места для голосования, и многие жители пришли за несколько часов до их открытия. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (21.00 по латвийскому).

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.

Школа Пау Вила у Триумфальной Арки.

Воскресенье станет "важным днем для демократии", сказал в интервью каталонскому телеканалу TV3 вице-президент правительства Каталонии Ориол Джункерас.

"Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит! Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?", - сказал Джункерас.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?" И два варианта ответа: "Да или нет".

Накануне референдума в Барселоне прошла крупная демонстрация противников голосования.

Демонстранты, размахивавшие испанскими государственными флагами и транспарантами "Каталония - это Испания", вышли на центральную площадь Барселоны, где располагаются здания регионального правительства и городской мэрии.

Один из участников демонстрации сжег каталонский флаг, другие попытались сорвать транспарант с надписью "Больше демократии!", висевший на здании мэрии.

Также, как отмечает корреспондент радио Baltkom в Барселоне, вывески с призывом голосовать за независимость Каталонии до проведения референдума были расклеены как в центре Барселоны, так и за ее пределами, в частности, в городе Матаро.

Об обстановке в Испании порталу Mixnews рассказывают очевидцы.

Ирина Лозовская отмечает, что в спальном районе Ноу Баррис в Барселоне все спокойно.

"Если говорить об обстановке сейчас, не в центре Барселоны, то возле уже закрытых школ людей нет, на улицах все спокойно, люди ходят, гуляют, с детьми, сидят в кафе, но, конечно все обсуждают происходящее. Возле одного не закрытого участка очень много людей, большая очередь из желающих проголосовать", - говорит Лозовская.

В свою очередь пользователи соцсети Twitter пишут, что полиция Каталонии отказалась подчиняться испанским властям.

Полиция #Каталонии отказалась подчиняться испанским властям. В петлички вставляют цветы, чтоб не перепутали c фашистами в форме. #Catalonia pic.twitter.com/KHmBH77J6W — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 1 октября 2017 г.

Официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль заявил о 337 пострадавших.

"337 человек пострадали в результате насилия со стороны испанской полиции. Мы просим их (пострадавших) подать жалобу через Моссос (д'Эсквадра)", - говорится в сообщении правительства Каталонии.

Так полиция действует внутри участков:

Man has seizure during police action. This is too sad for words.#CatalanReferedum pic.twitter.com/sOARwdafqT — Gissur Simonarson (@GissiSim) 1 октября 2017 г.

А так — снаружи:

Референдум, который правительство Испании объявило незаконным, разделил каталонцев и поставил Испанию на грань самого серьезного за последние десятилетия конституционного кризиса.

В субботу полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых планировалось открыть избирательные участки. Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Дополнительные силы полиции размещены на двух кораблях в порту Барселоны.

Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 миллионов человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.