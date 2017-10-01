В Канаде четвероногий страж порядка пытался застрелить преступника
В Канаде полицейская собака, во время погони за преступником, случайно выстрелила из пистолета, сообщает телеканал CTV News.
Инцидент произошел рядом с Калгари, сообщает CTV News. сотрудников полиции вызвали в местный магазин, в котором произошло нападение. Двое подозреваемых убежали с места происшествия, по их следу отправилась полицейская собака.
Четвероногий страж порядка забежал в кусты, вскоре после этого оттуда послышался выстрел.
"Полицейская собака обнаружила пистолет в зарослях кустарника. Когда она пыталась его достать, пистолет выстрелил", - говорится в пресс-релизе полиции.
Ни собака, ни полицейские не пострадали.
"С собакой все в порядке. Она была рада вернуться к работе", - сообщили стражи порядка.
Источник: Baltnews.lv
Фото: Twitter