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В Канаде полицейская собака, во время погони за преступником, случайно выстрелила из пистолета, сообщает телеканал CTV News.

Инцидент произошел рядом с Калгари, сообщает CTV News. сотрудников полиции вызвали в местный магазин, в котором произошло нападение. Двое подозреваемых убежали с места происшествия, по их следу отправилась полицейская собака.

Четвероногий страж порядка забежал в кусты, вскоре после этого оттуда послышался выстрел.

"Полицейская собака обнаружила пистолет в зарослях кустарника. Когда она пыталась его достать, пистолет выстрелил", - говорится в пресс-релизе полиции.

Ни собака, ни полицейские не пострадали.

"С собакой все в порядке. Она была рада вернуться к работе", - сообщили стражи порядка.

Источник: Baltnews.lv

Фото: Twitter