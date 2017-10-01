В мире |

Подозреваемый в каннибализме Дмитрий Бакшеев отрицает, что вместе с женой практиковал каннибализм. Об этом порталу RT рассказал член ОНК Краснодарского края Виктор Беликов.

"В учреждение Бакшеев поступил только 29 сентября 2017 года. Сотрудники ФСИН из соображений безопасности поместили его в одиночную камеру. Это стандартная тюремная камера, в которой есть нары, стол и санузел. Когда мы вошли к нему в камеру, он сидел за столом, укутавшись в одеяло", - сообщил Беликов.

По его словам, внешний вид Бакшеева показывает, что на воле он вел асоциальный образ жизни.

"Выглядел Бакшеев очень неухоженным и неряшливым, как человек, который опустился и перестал следить за собой. При этом вел себя с нами он очень сдержанно. Делал паузы в разговоре, обдумывая каждую свою фразу. Из общения с ним я понял, что он знает, что о нем писали СМИ, и считает, что журналисты его оклеветали", - добавил он.

Отмечается, что в ходе беседы с правозащитниками Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом, а также утверждал, что причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан.

Беликов подчеркнул, что факт каннибализма Бакшеев отрицает, пишет RT.

Как писал Mixnews, на счету убийц может быть от 7 до 30 человек: мужчина и женщина якобы не только убивали, расчленяли и ели своих жертв, но и делали из человеческой плоти консервы.