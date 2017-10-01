Украинские еноты устроили себе пир на 1500 евро (8)
В мире | 1 октября 2017 года, 22:00
В городе Сторожинец на западе Украины два енота залезли в местный продуктовый магазин и устроили там погром, передает портал Старожинець.info.
Отмечается, что животные разбили несколько бутылок дорогостоящего спиртного а также съели сладости и колбасы.
Сумма ущерба, причиненного енотами, составила около 46 тысяч гривен (почти полторы тысячи евро).
Вместе с тем сообщается, что животные сбежали из передвижного цирка, который разместился неподалеку от магазина. В свою очередь директор цирка утверждает, что еноты сбежать не могли.
Фото: Storozhynets.info
Eto jenotiba. Ja vam govorju!
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Який дурень в це вiрить?
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Хорошую вечерину закатили!)
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