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В городе Сторожинец на западе Украины два енота залезли в местный продуктовый магазин и устроили там погром, передает портал Старожинець.info.

Отмечается, что животные разбили несколько бутылок дорогостоящего спиртного а также съели сладости и колбасы.

Сумма ущерба, причиненного енотами, составила около 46 тысяч гривен (почти полторы тысячи евро).

Вместе с тем сообщается, что животные сбежали из передвижного цирка, который разместился неподалеку от магазина. В свою очередь директор цирка утверждает, что еноты сбежать не могли.

Фото: Storozhynets.info