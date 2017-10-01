Из-за землетрясения на западе Украины образовалась огромная воронка
Провал диаметром около 300 метров и глубиной до 50 метров образовался в результате землетрясения вблизи Дрогобыча и Трускавца Львовской области, сообщает Tvzvezda.ru.
На своей странице в социальной сети Facebook житель Украины Андрій Кульчинський поделился фотографиями воронки.
"В зоне разработок "Полиминерала" (Стебник) над старой большой карстовой пустотой 100х100 метров обрушились своды. Локация обвала - 500 метров от дороги Дрогобыч - Трускавец. Обвалилась зона диаметром 300 метров на глубину до 50 метров", - написал очевидец.
Также он добавил, что обвал был прогнозируем давно, и подчеркнул, что опасности для Трускавца и его минеральных месторождений нет.
По данным ГосЧС Украины, эпицентр землетрясения был расположен в 6,2 километрах от пропасти по глубине более двух километров.
Фото: Андрій Кульчинський / Facebook