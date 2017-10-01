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Провал диаметром около 300 метров и глубиной до 50 метров образовался в результате землетрясения вблизи Дрогобыча и Трускавца Львовской области, сообщает Tvzvezda.ru.

На своей странице в социальной сети Facebook житель Украины Андрій Кульчинський поделился фотографиями воронки.

"В зоне разработок "Полиминерала" (Стебник) над старой большой карстовой пустотой 100х100 метров обрушились своды. Локация обвала - 500 метров от дороги Дрогобыч - Трускавец. Обвалилась зона диаметром 300 метров на глубину до 50 метров", - написал очевидец.

Также он добавил, что обвал был прогнозируем давно, и подчеркнул, что опасности для Трускавца и его минеральных месторождений нет.

По данным ГосЧС Украины, эпицентр землетрясения был расположен в 6,2 километрах от пропасти по глубине более двух километров.

Фото: Андрій Кульчинський / Facebook