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Минздрав Каталонии сообщил о 761 пострадавшем в беспорядках (6)

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В мире | 2 октября 2017 года, 07:35

При столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума в общей сложности пострадал 761 человек. Об этом сообщает минздрав Каталонии.

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"761-у пострадавшему оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении управления.

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Как отмечается, больше всего пострадавших зафиксировано в Барселоне — 280 человек.

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Ранее сообщалось, что травмы получили 465 человек.

Власти Каталонии заявили, что за независимость от Испании проголосовали 90% избирателей.

Всего на референдуме проголосовали 2,3 млн избирателей из 5,3 млн.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид не признал голосование, в ходе проведения референдума произошли масштабные столкновения протестующих и полиции.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
бор 7 часов назад
Респект,демократии по ЕС!!! вот они ценности!!! Не только рожа но и ж...а ЕС во всей красе!!!
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60 6 часов назад
не какой демократии нет ,её придумали американцы для манипуляции людьми .
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60 6 часов назад
демократию придумали американцы для манипуляции населения,не какой демократии нет и небыло .
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