Минздрав Каталонии сообщил о 761 пострадавшем в беспорядках (6)
В мире | 2 октября 2017 года, 07:35
При столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума в общей сложности пострадал 761 человек. Об этом сообщает минздрав Каталонии.
"761-у пострадавшему оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении управления.
Как отмечается, больше всего пострадавших зафиксировано в Барселоне — 280 человек.
Ранее сообщалось, что травмы получили 465 человек.
Власти Каталонии заявили, что за независимость от Испании проголосовали 90% избирателей.
Всего на референдуме проголосовали 2,3 млн избирателей из 5,3 млн.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид не признал голосование, в ходе проведения референдума произошли масштабные столкновения протестующих и полиции.
Источник: Газета.ru
Респект,демократии по ЕС!!! вот они ценности!!! Не только рожа но и ж...а ЕС во всей красе!!!
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не какой демократии нет ,её придумали американцы для манипуляции людьми .
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демократию придумали американцы для манипуляции населения,не какой демократии нет и небыло .
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