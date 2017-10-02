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При столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума в общей сложности пострадал 761 человек. Об этом сообщает минздрав Каталонии.

"761-у пострадавшему оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении управления.

Как отмечается, больше всего пострадавших зафиксировано в Барселоне — 280 человек.

Ранее сообщалось, что травмы получили 465 человек.

Власти Каталонии заявили, что за независимость от Испании проголосовали 90% избирателей.

Всего на референдуме проголосовали 2,3 млн избирателей из 5,3 млн.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид не признал голосование, в ходе проведения референдума произошли масштабные столкновения протестующих и полиции.