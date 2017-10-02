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Британские СМИ испугались "секретного" оружия России (8)

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В мире | 2 октября 2017 года, 08:43

Новое радиоэлектронное оружие, которое разрабатывает Россия, станет "мощнее ядерной бомбы" и будет способно выводить из строя целые армии, пишет британский таблоид Daily Star.

Как отмечает издание, наиболее впечатляющей разработкой является мощная электромагнитная ракета "Алабуга", которая якобы способна отключить все ракетные боеголовки и бортовые системы связи воздушных судов вражеской армии в радиусе 3,5 километра.

Журналисты утверждают, что важной особенностью ракеты является способность блокировать автоматику танков и взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. Также авторы статьи опасаются, что от электромагнитного оружия не смогут скрыться даже солдаты, находящиеся под землей на глубине до ста метров.

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017.

Издание упоминает и машины дистанционного разминирования "Листва", которые смогут обезвреживать взрывные устройства дистанционно, подрывая радиоуправляемые фугасы с помощью сверхвысокочастотного излучения.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о создании в России мощной электромагнитной ракеты "Алабуга". Гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев отметил, что "Алабуга" является не конкретным оружием, а целым комплексом научных исследований, в ходе которых определили основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. По его словам, эти наработки попали в разряд технологий "с наивысшим грифом секретности".

Источник: РИА Новости
Комментарии 8
Sedna 6 часов назад
Ну всё, хана бритам. Со страху одолеет понос, потом обезвоживание... Бр-р. Вся нация ( за исключением умных) погрузится бездну....
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Патриот 7 часов назад
Если об этом оружии стало известно, то представьте какое российское оружие и близко не снилось для банды НАТО И террорестической Америки, которое уже давно существуют в России.
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Alex 6 часов назад
Ну ясно...Значит англицкие наполеоны готовят своё стадо бритов к новым военным расходам.Впрочем в их армии полный отстой,особенно на море.Помпезно спустили на воду дорогущее корыто,которое вроде должно стать авианосцем ,через пару лет,когда оборудованием набьют.А русским оказывается пофиг этот "вид вооружения" ,придумали ракету,устраняется это корыто легко и быстро...Неправильные эти русские,всё не как у Запада "правильно,размеренно,дерьмократично".Мы главные,вы вторые - ну никак Россия Запад не понимает !Всё по своему делает понимаш!
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