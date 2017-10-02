Центра подготовки им. Гагарина ищет космонавтов (1)
В мире | 2 октября 2017 года, 09:58
Новый набор в отряд космонавтов будет завершен к концу июня 2018 года, заявил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Юрий Лончаков. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Результаты нового набора в отряд космонавтов будут получены к концу июня 2018 года", — сказал Лончаков.
Изначально планировалось, что результаты набора будут объявлены в декабре 2017 года, однако из-за большого количества желающих срок приема заявок и срок завершения набора были перенесены.
Фото: pexels.com
Источник: Газета.ru
=============
Редакторы, проверяйте грамматику!