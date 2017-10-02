Два человека погибли и более 20 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе
В мире | 2 октября 2017 года, 10:44
В результате стрельбы возле Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе (штат Невада, США) погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в больницы поступили 24 человека с огнестрельными ранениями.
The New York Times уточняет, что полиция города ведет активный поиск подозреваемого, открывшего огонь по посетителям музыкального фестиваля, проходившего в концертном зале игорного заведения.
В Лас-Вегасе просто жесть...#LasVegas pic.twitter.com/Sm4jSv6890— Nikita (@Nikitka93) 2 октября 2017 г.
Представители властей города и полиции пока не делали никаких официальных заявлений.
Active Shooter Las Vegas Concert #LasVegas #Vegas pic.twitter.com/iXIG6X4EiF— funny cats (@funnycat96) 2 октября 2017 г.
Источник: Lenta.ru