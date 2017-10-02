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Аналитик The National Interest Николас Майерс на страницах издания перечислил самое мощное и современное вооружение, которым располагают российские военные, передает Lenta.ru.

По мнению эксперта, потенциальную опасность для США и союзников могут представлять зенитная ракетная система большой и средней дальности "Триумф" (С-400), оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", береговой ракетный комплекс "Бал", крылатые ракеты "Калибр", а также новейшие системы радиоэлектронной разведки, в частности, комплексы "Стрелец" с поддержкой ГЛОНАСС и беспилотные летательные аппараты.

Данное оружие, за исключением "Калибров", было испытано на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017", прошедших 14-20 сентября, тогда как 14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами по объектам "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

"Эти технологии, несомненно, станут основой российского планирования, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет", - заключил Майерс.

В свою очередь, Россия разрабатывает новое радиоэлектронное оружие, которое, станет "мощнее ядерной бомбы" и будет способно выводить из строя целые армии.

Фото: pexels.com