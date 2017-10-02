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Латвийский Twitter: Каталония неизбежно будет свободной (6)

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В мире | 2 октября 2017 года, 13:58

Латвийский сегмент Twitter комментирует события в Испании, где вчера прошел референдум о независимости Каталонии, сопровождающий столкновениями между сторонниками отделения региона и правоохранительными органами.

Пенсионерка Гуна Скангале поддерживает каталонцев в борьбе за независимость.

"То, что происходит в Испании - позор Евросоюза! И Латвии тоже! Каждый народ имеет право на свободу и независимость. В том числе каталонцы!", - пишет она.

Свое мнение о происходящем высказывает и чиновник Петерис Кришьянис.

"Не поддерживаю референдум в Каталонии в нынешнем виде, но обе стороны - те, кто накалил ситуацию, особенно политики - заслуживают осуждения", - пишет он.

Креативный директор портала Draugiem.lv Гунтар Мелушканс винит в происходящем Мадрид.

"Предполагаю, что результаты референдума в Каталонии не были бы такими очевидными, если бы Испания вела себя хоть сколько-нибудь цивилизованно", - пишет он.

Зампредседателя парламентской фракции "Единство" Эдвард Смилтенс обращает внимание на столкновения, которые произошли на фоне референдума.

"Своим поведением испанские власти еще больше укрепляют идею независимости. Жестокость в Каталонии неприемлема в современной Европе", - пишет он.

Похожее мнение высказывает пользователь Ивар.

"А чем "голосование" по Крыму лучше или хуже, чем то, что происходит там? Или двойная мораль уже трещит по швам", - пишет он.

Свои прогнозы по рефеоендуму высказывает депутат Сейма от нацблока Яним Домбрава.

"Это может нравиться или не нравиться, но Каталония будет независимой. Испанское правительство добилось этого своей агрессией", - пишет он.

Пользователь Ояр Каптейнис обращает внимание на схожие ситуации в Каталонии и Латгале.

"Если бы Латвия не выполняла договор с Латгале о сохранении культуры и языка, у них будет причина отделиться, правда?", - пишет он.

Домбрава указывает на различия.

"Каталонию нельзя сравнить с Латгале. Латгальцы - латыши. Латышский язык создали латгальцы. Латгалия - это Латвия", - пишет он.

Эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтис указывает на молчание со стороны латвийских политиков.

"Наши власти решили активно промолчать по поводу событий в Испании", - пишет он.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября. Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение высказались 90,09 процента проголосовавших. Против выступили 7,87 процента участников волеизъявления. Между тем Мадрид не признает легитимность голосования. Испанские СМИ сообщают о массовых беспорядках в ходе мероприятия. В частности, сообщалось, что полиция силой выводила голосующих с участков в Каталонии. В Барселоне сотрудники правоохранительных органов применили против голосовавших резиновые пули.

По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

Комментарии 6
Alex47 минут назад
Домбрава указывает на различия.

"Каталонию нельзя сравнить с Латгале. Латгальцы - латыши. Латышский язык создали латгальцы. Латгалия - это Латвия", - пишет он.
...всё же он глупец!
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Мда...57 минут назад
Латышский язык создали латгальцы.
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гыыыы... Пой соловей,пой...
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кот1 час назад
Евродерьмократы сделают все возможное и невозможное чтобы не допустить самооопределение Каталонии.Это еще раз доказывает что европейская демократия насквозь лицемерна.Это говорит о том что у власти хунта проплаченных американскими банкирами людишек.Так что песня о народовластии оказалась блатной мурой.
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