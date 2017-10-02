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Латвийский сегмент Twitter комментирует события в Испании, где вчера прошел референдум о независимости Каталонии, сопровождающий столкновениями между сторонниками отделения региона и правоохранительными органами.

Пенсионерка Гуна Скангале поддерживает каталонцев в борьбе за независимость.

"То, что происходит в Испании - позор Евросоюза! И Латвии тоже! Каждый народ имеет право на свободу и независимость. В том числе каталонцы!", - пишет она.

Tas,kas notiek Spānijā,ir apkaunojums Eiropas Savienībai.Arī Latvijai!Katrai tautai pieder brīvība un neatkarība.Arī kataloņiem! — Guna Skangale (@GunaSkangale) 1 октября 2017 г.

Свое мнение о происходящем высказывает и чиновник Петерис Кришьянис.

"Не поддерживаю референдум в Каталонии в нынешнем виде, но обе стороны - те, кто накалил ситуацию, особенно политики - заслуживают осуждения", - пишет он.

Neatbalstu referendumu Katalonijā pašreizējā formā,bet abās pusēs tie,kuri eskalēja situāciju - it īpaši politiķi - ir pelnījuši nosodījumu. — Pēteris Krišjānis (@pecisk) 1 октября 2017 г.

Креативный директор портала Draugiem.lv Гунтар Мелушканс винит в происходящем Мадрид.

"Предполагаю, что результаты референдума в Каталонии не были бы такими очевидными, если бы Испания вела себя хоть сколько-нибудь цивилизованно", - пишет он.

Pieņemu, ka Katalonijas referenduma rezultāti nebūtu tik pārliecinoši, ja Spānija uzvestos kaut cik civilizēti. — Guntars Meluškāns (@GMeluskans) 2 октября 2017 г.

Зампредседателя парламентской фракции "Единство" Эдвард Смилтенс обращает внимание на столкновения, которые произошли на фоне референдума.

"Своим поведением испанские власти еще больше укрепляют идею независимости. Жестокость в Каталонии неприемлема в современной Европе", - пишет он.

Spānijas valdība ar savu agresīvo rīcību vēl vairāk nostiprina neatkarības ideju. Vardarbība Katalonijā ir nepieņemama mūsdienu Eiropā. — Edvards Smiltēns (@EdvardsSmiltens) 1 октября 2017 г.

Похожее мнение высказывает пользователь Ивар.

"А чем "голосование" по Крыму лучше или хуже, чем то, что происходит там? Или двойная мораль уже трещит по швам", - пишет он.

Ar ko Krimas tautas “balsojums” ir sliktāks vai labāks par to, kas notiek tur? Vai arī beidzot dubultā morāle spiežas pa vīlēm ārā — Ivars (@SudmalisIvars) 1 октября 2017 г.

Свои прогнозы по рефеоендуму высказывает депутат Сейма от нацблока Яним Домбрава.

"Это может нравиться или не нравиться, но Каталония будет независимой. Испанское правительство добилось этого своей агрессией", - пишет он.

Var patikt vai nepatikt, bet Katalonija būs neatkarīga. Spānijas valdība ar agresiju vēršoties pret kataloņiem ir to panākusi. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 1 октября 2017 г.

Пользователь Ояр Каптейнис обращает внимание на схожие ситуации в Каталонии и Латгале.

"Если бы Латвия не выполняла договор с Латгале о сохранении культуры и языка, у них будет причина отделиться, правда?", - пишет он.

Ja Latvija (jau kopš Ulmaņa režīma) nepilda līgumu ar Latgali par tās kultūras un valodas saglabāšanu. Viņiem ir iemesls atdalīties, vai ne? — Ojārs Kapteinis (@ojars) 1 октября 2017 г.

Домбрава указывает на различия.

"Каталонию нельзя сравнить с Латгале. Латгальцы - латыши. Латышский язык создали латгальцы. Латгалия - это Латвия", - пишет он.

Kataloniju nevar salīdzināt ar Latgali. Latgalieši ir latvieši. Latviešu valodu ir veidojuši latgalieši. Latgale ir Latvija. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 2 октября 2017 г.

Эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтис указывает на молчание со стороны латвийских политиков.

"Наши власти решили активно промолчать по поводу событий в Испании", - пишет он.

Mūsu valsts vadītāji izvēlējušies aktīvi klusēt par notikumiem Spānijā — Tālis Linkaits (@Talis_L) 1 октября 2017 г.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября. Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение высказались 90,09 процента проголосовавших. Против выступили 7,87 процента участников волеизъявления. Между тем Мадрид не признает легитимность голосования. Испанские СМИ сообщают о массовых беспорядках в ходе мероприятия. В частности, сообщалось, что полиция силой выводила голосующих с участков в Каталонии. В Барселоне сотрудники правоохранительных органов применили против голосовавших резиновые пули.

По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.