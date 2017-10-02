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Примерно половина тех, кто ввез в Финляндию более ста литров алкоголя, купили его в Латвии или других странах, которые находятся дальше Эстонии. Об этом пишет Sputnik.

Финские туристы, которые ездили за дешевым спиртным главным образом в соседнюю Эстонию, после повышения там акцизов переключаются на Латвию, сообщает портал.

В настоящее время спиртное в Латвии почти вдвое дешевле, чем в Эстонии.

Как показывают результаты опроса, проведенного финским аналитическим центром TAK Oy, примерно половина тех, кто ввез в Финляндию более ста литров алкоголя, купили его в Латвии или других странах, которые находятся дальше Эстонии.

В июле-августе текущего года 40% пива, сидра и лонг-дринков финны купили в Латвии или на паромах. Тем не менее крепкий алкоголь жители Суоми по-прежнему предпочитают покупать в Эстонии или на паромах (90%).

Сами эстонцы, особенно жители приграничных районов, также увеличили объемы приобретаемого в Латвии спиртного. Из-за этого госбюджет Эстонии, по самым скромным подсчетам, лишился более 10 миллионов евро налоговых поступлений.

Эксперты считают, что объемы закупаемого эстонцами и финнами в Латвии алкоголя до конца года не снизятся, поскольку сохраняется значительный разрыв в ценах. Однако с наступлением 2018 года процветанию латвийских магазинов, торгующих спиртным, может прийти конец.

В конце июля Сейм принял законы о налоговой реформе, которые предполагают увеличение акцизов на топливо, сигареты и алкоголь.

В следующем году акциз на вино повысится на 18% - с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта.

Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% - со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1 тысячи 450 до 1 тысячи 670 евро за процент абсолютного спирта.

Фото: Twitter