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Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг попросил прощения у тех, «кого обидел в этом году». Об этом он написал в своем фейсбуке.

Свое заявление он приурочил к окончанию иудейского праздника Йом-Киппур, день покаяния и отпущения грехов.

«Тем, кого я обидел в этом году, я прошу прощения и я постараюсь быть лучше», — отметил Цукерберг.

Глава соцсети пожелал, чтобы у всех все сложилось лучше в следующем году.

Он также извинился за случаи, если Facebook приводил к тому, что «разделял людей, а не объединял их».

Фото: Mark Zuckerberg/Facebook