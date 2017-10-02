Основатель Facebook попросил у людей прощения
В мире | 2 октября 2017 года, 16:13
Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг попросил прощения у тех, «кого обидел в этом году». Об этом он написал в своем фейсбуке.
Свое заявление он приурочил к окончанию иудейского праздника Йом-Киппур, день покаяния и отпущения грехов.
«Тем, кого я обидел в этом году, я прошу прощения и я постараюсь быть лучше», — отметил Цукерберг.
Глава соцсети пожелал, чтобы у всех все сложилось лучше в следующем году.
Он также извинился за случаи, если Facebook приводил к тому, что «разделял людей, а не объединял их».
Фото: Mark Zuckerberg/Facebook
Источник: Газета.ru