Лас-вегасский стрелок покончил с собой
В мире | 2 октября 2017 года, 16:38
Мужчина, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе, покончил с собой. Об этом сообщил шериф города Джо Лобардо, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что этот человек застрелен полицией.
В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десятка единиц оружия. Марка и вид не уточняются.
По данным Associated Press, число госпитализированных в результате ЧП превысило 400 человек, среди них двое полицейских, находившихся при исполнении своих обязанностей. 50 человек погибли, в том числе два офицера полиции, находившиеся не при исполнении.
#LasVegas where 50 killed and more than 200 injured...pic.twitter.com/BnIujS49Lq— Ajay sharma (@Ajay9307075397) 2 октября 2017 г.
Источник: Lenta.ru