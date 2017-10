В мире |

Мужчина, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе, покончил с собой. Об этом сообщил шериф города Джо Лобардо, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что этот человек застрелен полицией.

В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десятка единиц оружия. Марка и вид не уточняются.

По данным Associated Press, число госпитализированных в результате ЧП превысило 400 человек, среди них двое полицейских, находившихся при исполнении своих обязанностей. 50 человек погибли, в том числе два офицера полиции, находившиеся не при исполнении.

