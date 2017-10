В мире |

Стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли более 50 человек, устроил «солдат "Исламского государства"». Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности ИГ сообщает подконтрольное группировке информагентство «Амак», пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке.

«Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ», — говорится в публикации.

