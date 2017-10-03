Полиция: стрелок из Лас-Вегаса действовал один (3)
Полиция полагает, что Стивен Пэддок, открывший стрельбу по толпе людей в Лас-Вегасе, действовал один. Об этом заявил местный шериф Джозеф Ломбардо, передает CNN.
«В настоящее время мы считаем, что он [Пэддок] — единственный исполнитель, одинокий волк», — заявил он.
При этом шериф отметил, что мотивы стрелка еще устанавливаются.
«Я не могу войти в сознание психопата», — сказал Ломбардо.
Отмечается, что мэр Лас-Вегаса Каролин Гудмен охарактеризовала Пэддока как «сумасшедшего, полного ненависти».
Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.
После этого в ФБР заявили, что не обнаружили связей Пэддока с ИГ.
В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.
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