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Полиция: стрелок из Лас-Вегаса действовал один (3)

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В мире | 3 октября 2017 года, 07:11

Полиция полагает, что Стивен Пэддок, открывший стрельбу по толпе людей в Лас-Вегасе, действовал один. Об этом заявил местный шериф Джозеф Ломбардо, передает CNN.

«В настоящее время мы считаем, что он [Пэддок] — единственный исполнитель, одинокий волк», — заявил он.

При этом шериф отметил, что мотивы стрелка еще устанавливаются.

«Я не могу войти в сознание психопата», — сказал Ломбардо.

Отмечается, что мэр Лас-Вегаса Каролин Гудмен охарактеризовала Пэддока как «сумасшедшего, полного ненависти».

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе.

После этого в ФБР заявили, что не обнаружили связей Пэддока с ИГ.

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Нина Шеина2 часа назад
Как он пронёс в номер отеля оружие? Ведь номер убирается горничными ежедневно? Очень странная история. Вам не кажется?
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Irina Smirnova4 часа назад
Достали музыкой, спать мешали, чего вам не понятного
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Настольные игры4 часа назад
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