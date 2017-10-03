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Артист балета, актер и балетмейстер Михаил Барышников, живущий в США, написал письмо режиссеру Кириллу Серебренникову, находящемуся под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств. Автор послания выразил свою поддержку в адрес деятеля культуры, попавшего под уголовное преследование.

Письмо Барышникова опубликовал на своей странице в Facebook писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), пояснив, что артист балета не пользуется социальными сетями. Автор послания отмечает, что "огорчен, встревожен и взволнован происходящим" с Серебренниковым. "Я подумал, что, живя долго в свободном мире, легко забыть о том ужасе безобразия и несправедливости, которые существовали, есть и, боюсь, еще долго будут существовать в России", - говорится в письме.

Барышников с теплом обращается к коллеге по театральному цеху: "Держитесь, дорогой Кирилл". Вместе с тем артист балета осуждает российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, сравнивая их с палачами. "Конечно, же вы знаете, что чиновники, следователи, прокуроры и их верховные начальники - глубоко, прочно и неисправимо бездарны. Их единственный талант - это талант палача, который выражается на фоне неограниченной власти и индивидуального маниакального мракобесия", - пишет балетмейстер.

По мнению Барышникова, "издевательства над людьми не мешают чиновникам хорошо спать". "Эти люди могут посадить кого угодно под замок, унизить необоснованными обвинениями, попытаться сделать из человека публичное посмешище", - отмечает автор послания.

В то же время Барышников выражает уверенность, что Серебренников будет оправдан. "Придет день, когда все, что происходит с вами, будут вспоминать с отвращением как неудачную попытку "стричь всех под одну гребенку". Еще раз хочу сказать - держитесь. Знайте, что у вас масса друзей и почитателей. Я - один из них", - заверил автор письма.

Ранее многие деятели культуры выступали с поддержкой в адрес Серебренникова. Актер Олег Басилашвили также обратился к режиссеру в письме, в котором назвал ситуацию с арестом фантасмагорией и выразил надежду, что она лопнет как мыльный пузырь. Кроме того, письмо в поддержку создателя "Гоголь-центра" написал исполнитель роли волшебника Гэндальфа в фильмах по книгам "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно" Иэн Маккеллен. Режиссер Иван Вырыпаев также опубликовал письмо в поддержку Серебренникова. Кроме того, было составлено открытое письмо в поддержку режиссера, которое подписали более 300 молодых деятелей культуры.