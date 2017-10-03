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Более 2 млн человек стали беженцами в 2017 году. Об этом на 68-й сессии Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявил глава ведомства Филиппо Гранди, сообщает Reuters.

«В 2017 году более 2 млн. человек стали беженцами и покинули свои страны. Зачастую они больны, травмированы и голодны, находятся в отдаленных пограничных районах, в общинах, страдающих от бедности и отсталости», — заявил Гранди.

В число беженцев вошли 650 тыс. мигрантов из Южного Судана и 500 тыс. представителей народа рохинджа, которые бегут от преследования из Мьянмы в Бангладеш. Число беженцев в 2016 году, по данным ООН, составило 65,6 млн. человек.

Ранее 16 сентября Reuters сообщал, что число беженцев рохинджа составляет 409 тыс. человек. В середине августа произошла эскалация конфликта между местными жителями Мьянмы и представителями рохинджа. Тогда вооруженные люди обстреляли 30 армейских и полицейских блок-постов в штате Ракхайн. Власти страны обвинили в нападении отряды «Араканской армии спасения рохинджа» (ARSA), которая признана террористической группировкой в Мьянме.

В начале сентября Reuters со ссылкой на источники сообщал, что военные Мьянмы заминировали границы с Бангладешем.В ходе антитеррористической операции погибли по меньшей мере 400 человек, в том числе около 370 рохинджа.