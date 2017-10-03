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Жители всего мира собрали почти три миллиона долларов для помощи пострадавшим от расстрела в Лас-Вегасе. Страница сбора денег открыта на ресурсе GoFundMe.

На момент написания новости было собрано 2,89 миллиона долларов, всего организатор акции — администратор округа Кларк Стив Сисолак — планирует привлечь 3,5 миллиона.

Кроме того, как сообщает The New York Post, на улицах Лас-Вегаса выстраивались очереди на сдачу крови для пострадавших. Жители также приносили еду и другие необходимые вещи.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. По последним данным, 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.