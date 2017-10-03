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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом агентству «Украинские новости» рассказал адвокат политика Маркиян Галабала.

По словам юриста, речь идет об «обращении о предоставлении гражданину дополнительной защиты». Галабала заявил, что «это, по сути», то же самое, что и политическое убежище. «Просто в быту чаще используют понятие „политическое убежище“, — сказал защитник.

Он добавил, что Государственная миграционная служба Украины пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.

В июле президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. В украинской миграционной службе заявили, что политик указал в анкете ложные данные, скрыв, что в Грузии против него возбуждено уголовное дело.

Саакашвили, уехал, но через некоторое время снова смог попасть на территорию Украины, прорвав оцепление силовиков. Ему вручили протокол о незаконном пересечении границы. Политик назвал это нарушением закона и заявил о пропаже паспорта, который якобы находится у Порошенко. Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили не могут экстрадировать в Грузию из-за его просьбы о дополнительной защите.