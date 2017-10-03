Пожилых мужчин в Латвии в два раза меньше, чем женщин (4)
В мире | 3 октября 2017 года, 18:05
В воскресенье в Латвии отмечался Международный день пожилых людей. Центральное статистическое управление подготовило данные о численности латвийцев старшего поколения, пишет газета Neatkariga.
Исследование подтвердило, что продолжительность жизни женщин в Латвии в среднем значительно больше, чем мужчин - женщины живут на десять лет дольше, поэтому среди пожилых людей их доля составляет почти 70 процентов. Столь явная разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин среди стран ЕС характерна только для Балтии.
В начале этого года в Латвии было 1,95 млн жителей, в том числе 388 000 или 19,9% людей в возрасте 65 лет и старше. В ЕС этот показатель в 2016 году составлял 17,4% процента.
Уважаемый президент мы просим вас, уважения народа, учесть мнение наших и инициировать процедуру импичмента действующий думе и РАСПУСТИТЬ.
Ни в одной европейской стране, развитой стране, нет такого, чтобы ДЕПУАТЫ КОАЛИЦИИ БЫЛИ по существу и становились царьками, который подминает под себя все ветви власти. К сожалению, в Латвии сложилась такая ситуация, и мне жаль, что народ Латвии , который по Конституции — основной источник власти, не имеет реального влияния на то, что происходит в стране.
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С каждым годом мы живем все хуже и хуже, и за это ответственны наша власть и наш президент. Если мы посмотрим на состояние коррупции, на уровень жизни, на уровень инфляции, на уровень детской смертности, на все показатели экономики и на то, сколько нас осталось, мы увидим, что наша страна на последнем месте. И за все это, и за множество других показателей несут ответственность наше КОАЛИЦИИ.
Призываем депутатов немедленно рассмотреть возможность импичмента САМИМ СЕБЕ.