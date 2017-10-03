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В воскресенье в Латвии отмечался Международный день пожилых людей. Центральное статистическое управление подготовило данные о численности латвийцев старшего поколения, пишет газета Neatkariga.

Исследование подтвердило, что продолжительность жизни женщин в Латвии в среднем значительно больше, чем мужчин - женщины живут на десять лет дольше, поэтому среди пожилых людей их доля составляет почти 70 процентов. Столь явная разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин среди стран ЕС характерна только для Балтии.

В начале этого года в Латвии было 1,95 млн жителей, в том числе 388 000 или 19,9% людей в возрасте 65 лет и старше. В ЕС этот показатель в 2016 году составлял 17,4% процента.