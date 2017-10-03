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Король Испании Филипп VI не признал проведение референдума о статусе Каталонии, сообщает El Pais.

Об этом он сказал в телевизионном выступлении через два дня после голосования на территории автономии.

По его словам, женералитет (правительство) Каталонии проводил референдум незаконно и своими действиями они нарушили демократические принципы с целью «разрушить единство Испании».

«Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение к властям страны, которых они представляют в Каталонии», — подчеркнул король.

Филипп VI добавил, что власти автономии нарушили и конституцию Испании, и закон об автономии Каталонии.

The Spanish king has slammed Catalonian leaders and accused them of breaking the law https://t.co/ujYCUxdW4w pic.twitter.com/DYhmg1M9qW — The Independent (@Independent) October 3, 2017

Как сообщалось, референдум о независимости Каталонии, несмотря на активное сопротивление Мадрида и действия испанских сил правопорядка, состоялся 1 октября. В результате столкновений сторонников референдума и представителей правоохранительных органов Испании пострадали по меньшей мере 893 человека.

По данным официального представителя женералитета автономного сообщества Жорди Турул, за независимость Каталонии на референдуме проголосовали 90% избирателей. Против выступили 7,8% избирателей, 2% процента бюллетеней оказались пустыми, а 0,89% — испорченными.

Глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что граждане Каталонии добились права на суверенитет.