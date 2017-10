В мире |

Король Испании Филипп VI не признал проведение референдума о статусе Каталонии, сообщает El Pais.

Об этом он сказал в телевизионном выступлении через два дня после голосования на территории автономии.

По его словам, женералитет (правительство) Каталонии проводил референдум незаконно и своими действиями они нарушили демократические принципы с целью «разрушить единство Испании».

«Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение к властям страны, которых они представляют в Каталонии», — подчеркнул король.

Филипп VI добавил, что власти автономии нарушили и конституцию Испании, и закон об автономии Каталонии.

The Spanish king has slammed Catalonian leaders and accused them of breaking the law https://t.co/ujYCUxdW4w pic.twitter.com/DYhmg1M9qW