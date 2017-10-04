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Подруга Стивена Пэддока, стрелка из Лас-Вегаса, устроившего бойню 1 октября, приземлилась в аэропорту Лос-Анджелеса, где ее ожидали агенты ФБР. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

62-летняя Мэрилу Дэнли прилетела из столицы Филиппин Манилы. По сведениям телеканала, полиция США считает, что она «представляет интерес для следствия». Однако, куда она отправилась из терминала, не уточняется.

«Мы ожидаем в ближайшее время получить от нее некоторую информацию», — пояснили в спецслужбе.

По словам стражей порядка, 64-летний Пэддок и Дэнли стали встречаться весной этого года. Они жили вместе в городке Мескит, штат Невада. Следователи считают, что женщина не причастна к произошедшему.

Ранее стало известно, что за неделю до бойни Пэддок перевел на Филиппины 100 тысяч долларов.

Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. В результате погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты.