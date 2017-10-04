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В Instagram Stories появились специальные стикеры, с помощью которых пользователь может провести опрос. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Стикер позволяет задать друзьям и подписчикам вопросы и смотреть, как распределились их голоса. Опрос, как и "история", исчезнут через 24 часа.

Кроме того, в Stories появился инструмент "пипетка", которая позволяет скопировать любой цвет с фотографии или видео и использовать его в дальнейшем для рисования или написания текста.

фото: pexels.com