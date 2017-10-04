В Instagram появились опросы и голосования
В мире | 4 октября 2017 года, 14:40
В Instagram Stories появились специальные стикеры, с помощью которых пользователь может провести опрос. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
Стикер позволяет задать друзьям и подписчикам вопросы и смотреть, как распределились их голоса. Опрос, как и "история", исчезнут через 24 часа.
Кроме того, в Stories появился инструмент "пипетка", которая позволяет скопировать любой цвет с фотографии или видео и использовать его в дальнейшем для рисования или написания текста.
фото: pexels.com
Источник: Газета.ru