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Владимир Познер опубликовал на своем сайте обращение к Индустриальному комитету с просьбой отказаться от названия национальной телевизионной премии "ТЭФИ" и скульптуры Эрнста Неизвестного "Орфей".

Познер рассказал о своей встрече с Неизвестным в мастерской в Нью-Йорке, куда тот уехал из-за преследований в СССР. По словам Познера, он пообещал скульптору гарантировать демократичный выбор финалистов и победителей премии и сделать все, что в его силах, чтобы статуэтка Орфея, играющего на струнах своего сердца, не вручалась, если демократия выбора победителей не будет соблюдаться.

Далее Познер отметил, что после формирования Индустриального комитета, заменившего Академию российского телевидения, конкурс претерпел серьезные изменения.

"Во-первых, в состав ИК входят лишь семь учредителей – ровно вдвое меньше, чем входило в Академию. Во-вторых, резко сокращено количество профессиональных номинаций, за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения", — написал он.

Самым же главным изменением в проведении "ТЭФИ" Познер назвал то, что финалистов и победителей выбирает назначенное руководством ИК жюри.

"В этом году таких "выборщиков" было назначено вдвое меньше, по 10 человек от каждого учредителя – то есть 70 человек. Каждый из них голосовал по всем номинациям сразу, вне зависимости от своей профессиональной экспертизы. В выборе же победителей участвовали всего 14 человек – по 2 от каждого учредителя", — подчеркнул Познер.

Он также отметил, что протокол, в соответствии с которым Фонд АРТ должен был войти в состав учредителей Индустриального комитета в обмен на временное предоставление прав на бренд премии и статуэтку, не соблюдается.

"Уважаемые члены Индустриального комитета, в память об Эрнсте Неизвестном откажитесь от статуэтки Орфея и придумайте собственный приз. Откажитесь и от названия "ТЭФИ", — подытожил ведущий.

Познер также подчеркнул, что не хочет вступать в конфликт с руководством премии и напомнил, что статуэтка Орфея и название "ТЭФИ" принадлежит Академии российского телевидения, "что подтверждается имеющимся контрактом, подписанный Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р.Я. Беспечной и мной".