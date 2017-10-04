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В среду утро летевший из Каунаса в лондонский аэропорт Лутон самолет компании Ryanair перехватили истребители и сопроводили до аэропорта Станстед из-за предупреждения служб безопасности, пишет литовский портал Delfi. Агентство Reuters позже сообщило, что, по данным Ryanair, было получено ложное сообщение о том, что самолет находится под угрозой.

Пассажиры самолета рассказали, что им пришлось оставить личные вещи, сейчас они готовятся к дополнительной проверке. "Самолет вылетел из Каунаса с опозданием на час, но никаких проблем не было, только когда мы приблизились к аэропорту, на сообщили, что самолет сядет в другом аэропорту. Пассажирам сказали не покидать борт. Когда самолет совершил посадку, всех пассажиров попросили положить личные вещи на землю рядом с самолетом", - рассказала DELFI Йовита из Вильнюса (имя изменено).

По ее словам, людям разрешили взять только мобильные телефоны, создалось впечатление, что вещи пассажиров подвергнутся проверке.

Другая пассажирка информировала Delfi, что пассажиров на автобусе доставили в аэропорт на дополнительную проверку.

Британские СМИ сообщают, что совершивший в Станстеде посадку самолет окружила полиция. Сначала не сообщалось, по какой причине самолет сопровождали истребители.

Позже сообщили, что истребители британских ВВС Typhoonв среду утром перехватили самолет и сопроводили его в аэропорт Стантед из-за того, что поступило сообщение о том, что самолет заминирован. однако позже информация о бомбе не подтвердилась.

Один работник аэропорта Стантед сказал журналистам: "Сегодня утром, примерно в 8.50 ч. в лондонский аэропорт Стантед был направлен один самолет компании Ryanair". Лондонская полиция сообщила, что предоставит больше информации об инциденте, когда это будет возможно сделать. На сайте Каунасского аэропорта указано, что самолет в Лутон вылетел не в 7:30 ч., а в 8:06 ч. Летевший из Каунаса в Лондон самолет перехватили британские истребители. Литовская полиция сообщила, что британские истребители сопровождали самолет из Каунаса, поскольку в Литве было получено сообщение о том, что самолет заминирован.

"В 6.21 ч. по Единому номеру помощи поступил звонок о том, что будет заминирован самолет, который вылетает в 7 ч. из Каунаса в Лутон. Звонил мужчина. Начато расследование, полиция выясняет, кто звонил в ЕЦП. Насколько я знаю, самолет вылетел с опозданием", – сказала BNS представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене.

По ее словам, о звонке информировали каунасский аэропорт, самолету разрешили вылететь, когда оценили сообщение, как ложное. Полиция информировала, что ищут нарушителя закона, за ложное сообщение ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник и фото ru.delfi.lt