Женщине удалось выжить во время стрельбы в Лас-Вегасе благодаря своему смартфону Apple, который задержал пулю, сообщил местный телеканал KLAS.

One woman’s rose gold iPhone saved her life during the horrific Las Vegas shooting Sunday night.



