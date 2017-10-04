В мире |

Женщине удалось выжить во время стрельбы в Лас-Вегасе благодаря своему смартфону Apple, который задержал пулю, сообщил местный телеканал KLAS.

One woman’s rose gold iPhone saved her life during the horrific Las Vegas shooting Sunday night.



The woman, who h… https://t.co/avS8tlB1mK pic.twitter.com/hkJ82QOvYY — ODS (@ODSmediaoutfit) 4 октября 2017 г.

Женщина показала свой поврежденный iPhone водителю такси, который отвозил ее с места трагедии в ту ночь. Телеканал показал фотографию устройства. Пуля попала в заднюю часть iPhone, раздробив его. Как именно женщина держала смартфон во время стрельбы, не уточняется. Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.