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Телефон спас жизнь женщине при стрельбе в Лас-Вегасе (2)

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В мире | 4 октября 2017 года, 17:52

Женщине удалось выжить во время стрельбы в Лас-Вегасе благодаря своему смартфону Apple, который задержал пулю, сообщил местный телеканал KLAS.

Женщина показала свой поврежденный iPhone водителю такси, который отвозил ее с места трагедии в ту ночь. Телеканал показал фотографию устройства. Пуля попала в заднюю часть iPhone, раздробив его. Как именно женщина держала смартфон во время стрельбы, не уточняется. Стрельба произошла в воскресенье вечером на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Oleg Sazonsky39 минут назад
Хз, хз, пуля от винтовки бы пробила этот смартфон... мне кажется фейк)
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agr1 час назад
Реклама, она такая беспринципная....
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