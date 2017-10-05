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Американец Стивен Пэддок, устроивший 1 октября бойню в Лас-Вегасе (штат Невада), вел "тайную жизнь" и на протяжении десятилетий собирал оружие. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, передает NBC News.

Он сказал, что следователи последние три дня выясняли детали жизни Пэддока, однако не стал приводить никаких примеров. Также он заявил, что власти до сих пор не знают многого о том, каким образом вел свое существование Пэддок.

Причин, побудивших Пэддока пойти на преступление, Ломбардо также не назвал, но указал, что тот планировал сбежать с места бойни. В автомобиле убийцы было обнаружено более 22 килограммов таннерита, используемого для изготовления взрывающихся мишеней, и 1,6 тысячи боеприпасов.

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.