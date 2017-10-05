В мире |

Руководство футбольного клуба "Барселона" намерено стать посредником в политическом конфликте между Испанией и Каталонией, сообщает RT.

Отмечается, что каталонский клуб планирует присоединиться к инициативе коллегии адвокатов Барселоны, которая предлагает создание специальной комиссии. Этот орган должен исполнять роль посредника между правительством Испании и Каталонией.

Как заявил лидер Каталонии Карлес Пучдемон, после состоявшегося в воскресенье референдума регион провозгласит свою независимость от Испании в одностороннем порядке в течение ближайших дней.

Напомним, профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.