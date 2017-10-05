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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на своей странице в Twitter опубликовал фотографию могилы российского олигарха Бориса Березовского, найденного повешенным в Великобритании в ванной дома в Аскоте 23 марта 2013 года.

"Фотография могилы Бориса Березовского через четыре года после его гибели. Семья, друзья, бывшие партнеры по бизнесу, люди, пришедшие к власти благодаря ему, - вы где?" - задался вопросом Венедиктов на своей странице в Telegram.

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели https://t.co/CzoREwCA6Z pic.twitter.com/0BCt0UF13G — Алексей Венедиктов (@aavst) 4 октября 2017 г.

Судя по фотографии, на могиле, которая выглядит заброшенной, стоит тот же крест, который установили в 2013 году. Похороны Березовского состоялись в мае 2013 года. Церемония прошла в тесном семейном кругу, и на нее не были приглашены журналисты. Один из гостей рассказывал тогда, что на похоронах присутствовало 60 человек.

В марте 2014 года британский коронер Питер Бедфорд объявил, что причину смерти Березовского окончательно установить невозможно.

"Я могу либо вынести вердикт, что Борис Березовский покончил с собой, либо что его убили. Любая из этих версий должна однозначно подкрепляться доказательствами. Я не располагаю достаточными доказательствами для подтверждения ни одной из этих версий. Поэтому я оставляю вердикт открытым", - заявил он.

По всей видимости, сделать однозначный вывод коронеру помешали разные точки зрения на причину смерти Березовского, представленные патологоанатомами. Один из них - немецкий судмедэксперт Бернд Бринкманн, специалист по асфиксии, нанятый семьей олигарха, - опроверг заявления других экспертов, утверждающих, что бизнесмен покончил с собой. Он заявил, что погибший не мог сам повеситься, его удавили.

В то же время патологоанатом Саймон Пул убежден, что олигарх повесился на своем шарфе. В подтверждение своего мнения эксперт напоминает о том, что на коже покойного нет следов борьбы или травм, а в крови и тканях его организма не обнаружено каких-либо ядов.

Была и еще одна причина, по которой коронер не смог прийти к определенному решению относительно обстоятельств смерти Березовского. Дело в том, что принадлежность одного из отпечатков пальцев в ванной, где было обнаружено тело бизнесмена, так и не была установлена. Кроме того, неизвестна личность незнакомца, замеченного возле дома олигарха за два дня до его смерти.

Сомнения по поводу обстоятельств смерти опального олигарха были и у его дочери Елизаветы Березовской. "Я постоянно задаю себе вопрос: все ли было учтено в расследовании? И у меня ощущение, что не на все вопросы есть ответы. Не все ясно в этом деле. Например, мы только вчера благодаря моим вопросам установили, что замок в ванную закрывался с двух сторон. Если бы я не задала вопросы, все бы считали, что замок можно было запереть только изнутри", - сказала родственница погибшего, давая показания.

Свидетели, приходившие на дознание в ходе двухдневных слушаний по делу о смерти Березовского, склонялись к версии о самоубийстве бизнесмена. Одними из первых показания дали охранник олигарха Ави Навама, с которым Березовский прожил бок о бок в течение шести лет, а также супруга телохранителя Зои Уотсон. Оба свидетеля отметили, что последние полгода перед смертью россиянин пребывал в глубокой депрессии. По мнению дававших в суде показания, причиной резкой перемены в эмоциональном состоянии Березовского стал проигранный им пятимиллиардный иск против другого российского олигарха Романа Абрамовича.