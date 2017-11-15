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Во вторник, 14 ноября, впервые в истории вооруженных сил США прошла санкционированная и оплаченная ведомством операция по смене пола для военнослужащего.

Поданным NBC News, речь идет о пехотинце, который мечтал стать женщиной. В 2003 году этот военнослужащий получил боевой знак отличия за участие в операции "Анаконда" в Афганистане.

"Во второй половине дня военнослужащий, имеющий боевой опыт, был подвергнут операции по изменению гениталий. Поскольку военные госпитали не имеют опыта проведения подобных хирургических манипуляций, операция проводилась в частной клинике", - говорится в официальном заявлении Пентагона по этому поводу. Ранее военнослужащий прошел необходимый медикаментозный курс по смене пола, его лечащий врач посчитал хирургическое вмешательство необходимым. Ведомство оплатило операцию в соответствии с нормативными документами, определяющими правила прохождения военной службы трансгендерами.

В августе президент США Дональд Трамп пытался запретить Пентагону финансировать операции по пересадке половых органов и прием новобранцев-транссексуалов. Однако две общественные организации подали иски, оспаривающие этот шаг, и в прошлом месяце федеральный суд заблокировал подписанные Трампом нормативные акты.

Как отмечает Army Times, Трамп пытался запретить транссексуалам служить в армии спустя всего девять месяцев после того, как администрация его предшественника Барака Обамы дала соответствующее разрешение.

В феврале Пентагон должен представить Белому дому свои рекомендации по поводу судьбы трансгендеров на военной службе.