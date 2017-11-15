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Старинный ферротип с барахолки оказался уникальной фотографией легендарного Билли Кида с Дикого Запада со своим убийцей, шерифом Пэтом Гарретом. Как сообщает CBS, специалисты оценивают его стоимость в миллионы долларов.

В 2011 году житель американского штата Северная Каролина Фрэнк Абрамс купил на блошином рынке металлическую пластинку с изображением пяти мужчин в одежде времен Дикого Запада. Он заплатил за нее 10 долларов и повесил на стене в своем доме.

Через четыре года он увидел в новостях сюжет о калифорнийском коллекционере Рэнди Гихаро, который встретил на блошином рынке неизвестную фотографию Билли Кида, продававшуюся всего за два доллара. После экспертизы ее стоимость подскочила до пяти миллионов долларов.

Абрамс изучил свой ферротип и обратил внимание, что мужчина справа очень похож на шерифа Пэта Гаррета, а безусый юноша слева напоминает самого Билли Кида. Он показал находку экспертам, и они подтвердили его подозрения. На обратной стороне снимка нашли подпись Пэта Гаррета и дату: 2 августа 1880 года

Это единственная фотография знаменитого бандита со своим убийцей, которая известна специалистам. Из-за этого ценность пластинки может оказаться даже выше, чем у фотографии, которую нашел Рэнди Гихаро.

Билли Кид считается символом Дикого Запада. В первый раз попал в тюрьму в 14 лет. Бежал, присоединился к банде скотокрадов, участвовал в войне за экономическое влияние, которую развязали в Нью-Мексико компания «Мерфи и Долан» и британский предприниматель Джон Тастелл. В декабре 1880 года снова оказался за решеткой и был приговорен к повешению за убийство шерифа. Ему удалось скрыться, но через два месяца его выследил и убил Пэт Гаррет.

В мае сообщалось, что драгоценный камень, который купили на барахолке за 10 фунтов стерлингов, оказался крупным бриллиантом, стоящим сотни тысяч фунтов.