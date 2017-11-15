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Итальянская компания Lamborghini подарила папе римскому уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan. Об этом сообщило РИА "Новости".

Машина будет продана на аукционе, а выручку понтифик намерен передать на благотворительные цели.

Спорткар для Святого престола имеет специальную комплектацию. Стоимость автомобиля составляет порядка 200 тысяч долларов.