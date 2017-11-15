Папе римскому подарили уникальный спорткар Lamborghini (2)
В мире | 15 ноября 2017 года, 18:05
Итальянская компания Lamborghini подарила папе римскому уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan. Об этом сообщило РИА "Новости".
Машина будет продана на аукционе, а выручку понтифик намерен передать на благотворительные цели.
Спорткар для Святого престола имеет специальную комплектацию. Стоимость автомобиля составляет порядка 200 тысяч долларов.
Источник: Газета.ru
Там люди имеют другие понятия. Если кризис в мире и Ватикане,то папа решил продать и вложить(пожертвовать),а наши долбочесы с великой радостью готовы обобрать до нитки стариков и новорожденных детей. Для таких узколобых и твердолобых не существует мер ответственности,совести и религиозной веры.
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Рассекал бы по Ватикану - педаль в пол, в сортир опять же не опоздаешь, разве что со страху не довезёшь.
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