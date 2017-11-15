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Ухудшение условий содержания мигрантов и беженцев в Ливии создает "бесчеловечную" ситуацию, утверждает ООН в этот вторник. Съемочная группа телеканала CNN предоставила тому доказательства: засняла аукцион по продаже людей, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Селия Эрон.

"Они сильные и подходят для работы на ферме". Так ливийские работорговцы представляют свой "товар" на кадрах, полученных съемочной группой CNN, подлинность которых была подтверждена американским телеканалом: мигранты, прибывшие из Африки к югу от Сахары, продаются на аукционе, говорится в статье. В конце концов одному из участников торгов за 800 долларов "уступили" сразу двоих.

"Каждый год десятки тысяч человек переходят через ливийскую границу, сбегая от войны или в поисках лучших экономических перспектив в Европе. Большинство продали все, чтобы профинансировать свое путешествие через Ливию до побережья, а затем переправиться через Средиземное море. Однако после принятия решительных мер со стороны ливийских кораблей береговой охраны все меньшему числу лодок удается осуществить эту переправу, что позволяет торговцам получить огромное количество пассажиров, потерпевших крушение. Так торговцы становятся хозяевами, а мигранты и беженцы превращаются в рабов", - поясняет Лорен Саид-Мурхаус, специальная корреспондентка CNN на сайте телеканала.

"Заснятые CNN свидетельства переданы в руки ливийских властей, которые пообещали начать расследование", - уточняет телеканал.

По данным ливийского Департамента по борьбе с нелегальной иммиграцией, приведенным во вторник ООН, 19,9 тыс. человек оказались в лагере для беженцев в начале ноября, то есть втрое больше, чем в середине сентября, передает автор статьи.

"Наблюдатели ООН шокированы тем, что они увидели: тысячи исхудавших и травмированных мужчин, женщин и детей, сваленных в кучу друг на друга, запертых в сараях (...) и лишенных человеческого достоинства", - заявил во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Мужчины, женщины и дети, которые содержатся в этих лагерях, рассказали наблюдателям ООН, как их избивали ливийские охранники. "Они бьют нас каждый день, они используют электрошокеры, просто потому, что мы просим еду, или медицинскую помощь, или информацию о том, что с нами будет", - сказал один камерунский мигрант. Женщин насилуют торговцы людьми, а также охранники официальных лагерей для беженцев, пишет Эрон.

Верховный комиссар увещевал ливийские власти не удерживать мигрантов в лагерях: "Мы не можем оставаться молчаливыми свидетелями рабства новых времен".

Источник: inopressa.ru со ссылкой на Le Temps