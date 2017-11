В мире |

Массовые беспорядки, причина которых пока неизвестна, вспыхнули в среду в центре бельгийской столицы.

Об этом сообщил телеканал RTBF.

По его данным, группа молодежи атаковала полицейский участок. На место происшествия направлены силы спецназа.

Правоохранительные органы Брюсселя запросили поддержку федеральной полиции. Городская транспортная компания STIB объявила о закрытии нескольких станций метро в центре города.

В свою очередь газета La Derniere Heure проинформировала о том, что группа молодежи громит витрины и переворачивает автомобили в центре столицы. Издание отмечает, что эпицентром событий стала площадь Монэ, где несколько сотен человек собрались по призыву в социальных сетях, который приписывают популярному местному рэпперу.

So it took an hour for the police vans & cannon leaving Etterbeek to start clearing the riot 5km away at #muntplein .... Makes sense #brussel https://t.co/glQq4IG8gE