В мире |

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин вызывает оппозиционера Алексея Навального на политический баттл. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) парламентарий направит в четверг, 16 ноября. Аналогичное письмо для Навального будет также адресовано директору «Фонда борьбы с коррупцией» Роману Рубанову.

В тексте письма депутат объясняет, зачем хочет устроить баттл.

«Давно слежу за Вашим политическим «творчеством», и всё это вызывает у меня большое опасение за судьбы молодых ребят, которые не видят истинный смысл, скрывающийся за Вашими словами, — пишет Анохин в письме оппозиционеру (есть в распоряжении RT). — Мне есть, что Вам сказать. Я чётко понимаю, что Ваше политическое «творчество» может негативно отразиться на будущем подрастающего поколения».

В письме депутат также предлагает оппозиционеру провести поединок в Санкт-Петербурге на недавно открытой им площадке для политических дискуссии «Антиверсус». 14 ноября на ней прошёл первый политический баттл между самим Анохиным и другим депутатом ЗакСа Максимом Резником.

Ранее Анохин направил обращение в Генеральную прокуратуру, в котором просит изучить баттл между Oxxxymiron и Гнойным на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни, а также оскорбления чувств верующих. Позднее Oxxxymiron назвал обращение в Генпрокуратуру логичным развитием событий.